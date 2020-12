Grundschüler erlaufen knapp 1600 Euro für die Tafel

Bensheim.Im Corona-Jahr 2020 ist alles anders, auch liebgewordene Traditionen müssen der Situationen angepasst werden. An der Grundschule in den Kappesgärten gibt es jedes Jahr einen Lauf der Hoffnung. Bei diesem Sponsorenlauf werden große Summen von den Kindern für einen guten Zweck erlaufen.

In diesem Jahr starteten nicht alle Schüler gemeinsam, sondern Klasse für Klasse zu dem Lauf um das Schulgebäude. Pro Runde wurde so Geld für den guten Zweck gesammelt. Die Spendenübergabe findet normalerweise mit der ganzen Schülerschaft in der Turnhalle im Rahmen des ersten Adventssingens statt. Am Montag allerdings wurde dies ins Freie verlegt.

Um ein wärmendes Feuer herum versammelten sich die Schüler im Schulhof und sangen Weihnachtslieder. Als Gast konnte man die Vorsitzende der Bensheimer Tafel, Mariette Rettig, begrüßen. Sie bedankte sich für den Eifer der Kinder beim Laufen und für die großzügige Spende in Höhe von 1579,81 Euro. Von Mariette Rettig erfuhren die Schüler auch etwas über die Arbeit der Tafel. Die Spendensumme war genau die Hälfte der von den Kindern erlaufenen Summe, die andere Hälfte bekommt wie in jedem Jahr der Förderverein der Schule. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.12.2020