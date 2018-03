Anzeige

Im Konzert: Der hessische Staatssekretär Patrick Burghardt aus dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst betonte den Klang der kleinen Theaterstädte im Konzert der großen Kulturmetropolen. Hessens dezentrale Theaterstruktur lebe auch in diesen Häusern. Der Eysoldt-Ring sei hessen- und bundesweit von hoher Bedeutung.

Auf der Bühne: Akademie-Präsident Prof. Hans-Jürgen Drescher betonte in seiner Rede die Rolle des Theaters in Zeiten von „fake news“ und einer veränderten Wahrnehmung der Wirklichkeit: Es gehe darum, sich mit gängigen Konzepten von Realität auf der Bühne spielerisch auseinanderzusetzen. „Die Kunst muss gesellschaftliche Verantwortung übernehmen.“ Insbesondere das Theater sei gefordert, eine behauptete Wirklichkeit zu überprüfen und immer wieder in Frage zu stellen, um die um sich selbst kreisenden „Echo-Kammern“ der sozialen Medien durch einen differenzierten Blick zu öffnen.

Im Quartett: Musikalisch begleitet wurde der Festakt vom Arcis Saxophon Quartett. Das Publikum hörte unter anderen Werke von George Gershwin und György Ligeti. Es spielten Claus Hierluksch (Sopransaxophon) Ricarda Fuss (Altsaxophon) Edoardo Zotti (Tenorsaxophon) und Jure Knez am Baritonsaxophon. Das Ensemble gründete sich 2009 an der Hochschule für Musik und Theater München. tr