Gütesiegel belohnt besondere Leseförderung

Auerbach.Lesebegeisterung von klein auf: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Bibliotheksverband haben das Kinderhaus Effax in Auerbach mit dem Gütesiegel Buchkindergarten für ihr Engagement in der frühkindlichen Leseförderung ausgezeichnet.

Das Gütesiegel Buchkindergarten honoriert Betreuungseinrichtungen, in denen frühe kindliche Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts sind. Buchkindergärten legen Wert auf regelmäßiges Vorlesen, einen vielseitigen Umgang mit Büchern, eine altersgerechte Medienbildung und bringen Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder Bibliotheken in Kontakt.

Das Kinderhaus Effax überzeugte mit seinem Konzept, zu dem ein großer Raum mit einer Bücherei zählt, in dem auch Familien jederzeit eingeladen sind zu lesen und auch ausleihen können. Außerdem schenken Vorlesepaten ihre Zeit und lesen vor. Hier ist auch die Stadtbücherei involviert und bereichert das Angebot mit ihrem Kamishibai. In regelmäßigen Abständen werden den Eltern in Form einer Bücherausstellung Neuheiten und Klassiker präsentiert.

Über 800 Bewerbungen

Insgesamt erhalten 208 Kindergärten in ganz Deutschland die Auszeichnung für ihren besonderen Einsatz, Kinder früh für Geschichten und Sprache zu begeistern. 820 Einrichtungen hatten sich für das Gütesiegel beworben.

Schirmherr ist der Kinderbuchautor und Illustrator Paul Maar. Initiator ist die Interessengruppe Leseförderung des Börsenvereins.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 13.12.2019