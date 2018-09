Gut besuchter Ehemaligen-Treff am AKG

Bensheim.Traditionell am zweiten Winzerfestsamstag lud das Alte Kurfürstliche Gymnasium (AKG) alle Ehemaligen auf den Campus ein. Schulleiterin Nicola Wölbern konnte viele Teilnehmer begrüßen. Die Schüler des Abiturjahrgangs 2019 versorgten die Gäste mit Speisen und Getränken. Bei angenehmer Atmosphäre kamen jüngere und ältere Besucher ins Gespräch. Fotos, Jahresberichte und Erzählungen ließen Erinnerungen an alte Zeiten wieder aufleben. Auch die zukünftige bauliche und pädagogische Entwicklung der Schule zog viele Fragen auf sich, was bei den Schulführungen festzustellen war. Eine weitere Möglichkeit, sich über Aktivitäten am AKG zu informieren, bietet der Ehemaligenrundbrief „AKGtuell“ . red/Bild: AKG

