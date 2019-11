Gut besuchter Flohmarkt in der Bensheimer Weststadthalle

Bensheim.Kein Termin für Langschläfer! Wer bei einem Flohmarkt die vermeintlich besten Schnäppchen mit nach Hause tragen möchte, der muss früh aufstehen. So war es auch am vergangenen Samstag beim traditionellen Weihnachtsflohmarkt in der Bensheimer Weststadthalle. Das gleich galt natürlich auch für die Anbieter, die ab 7 Uhr in die Halle gelassen wurden. Und so wurde dort, wo sonst sportliche Höchstleistungen vollbracht werden, von über 100 Verkäufern ein buntes Potpourri an Speicher- und Kelleraltlasten zum Verkauf angeboten.

Da auch bei einem Flohmarkt die Sicherheit höchste Priorität hat, durfte die Halle für die Käufer erst nach einem Rundgang der Feuerwehr geöffnet werden. Organisiert wird der Flohmarkt seitens der Stadt Bensheim von der Straßenverkehrsbehörde.

Für das leibliche Wohl der Schnäppchenjäger und der Verkäufer sorgte die Fußballabteilung der TSV Auerbach. tn/Bild: Neu

