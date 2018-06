Anzeige

Bensheim.Am Donnerstag, 28. Juni, 19 Uhr, findet die nächste Praxiswerkstatt Kommunikation im Auerbacher Bahnhof statt. Veranstalter ist das Hope-Center Bensheim. Thema des Workshops ist das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun.

In der Ankündigung heißt es: „Gute Kommunikation hilft uns, unsere Anliegen wirkungsvoll zu übermitteln und echtes Verstehen mit unserem Gegenüber herzustellen. Leider lernen wir dies nicht in der Schule und selten auch in unseren Herkunftsfamilien. Das muss nicht so bleiben. Bessere Kommunikation lerne ich durch die Kombination von Sachinformation und praktischer Übung.“ Das Hope-Center Bensheim bietet jeden vierten Donnerstagabend im Monat einen Abend mit Personal und Business Coach Marion Gaffron an. Es wird ein wirkungsvolles Kommunikations-Instrument vorgestellt und anschließend ganz praktisch in der Gruppe geübt. Im geschützten Rahmen kann so erprobt werden, wie es sich anfühlt und was es auslöst, wenn bestimmte Situationen auf neue kommunikative Weise gelöst werden.

Anmeldung ist nicht erforderlich, eine Teilnahmegebühr wird erhoben.