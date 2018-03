Guter Wein aus alten Reben

Anzeige

Es stellt sich dann die Frage nach dem Zeitpunkt der Lese, da die verschiedenen Sorten ja unterschiedlich reifen. Man wird sich dabei nach der Hauptrebsorte richten und dann alle Trauben noch am gleichen Tag gemeinsam ernten und keltern. Und deshalb sagt man auch gerne: Eine Rebsorte ist eine Geige, ein gemischter Satz aber ein ganzes Orchester.

Aber diese Anbaumethode ist sehr aufwendig, alles Handarbeit und meistens in Steillagen. Deshalb gibt es nur noch wenige ganz kleine Anbaugebiete in den Weinbauregionen wie etwa in Wien oder in Franken. In Franken sind es 7,5 Hektar, also 0,12 Prozent der gesamten Rebfläche. Es kommen bei der Verkostung der Weingilde Raritäten auf den Tisch. Sehr individuell, authentisch, mineralisch, intensiver im Charakter und Geschmack; denn die Wurzeln alter Rebstöcke reichen sehr tief, bis zu 20 Meter in den Boden.

So werden sie auch in trockenen Sommern kontinuierlich mit Wasser versorgt und spiegeln die Bodenverhältnisse intensiver wider. Aber sie fallen je nach Witterung jedes Jahr anders aus, wenn sie zur gleichen Zeit geerntet werden.

Bei dieser Raritätenpräsentation durch Mitglieder der Weingilde sind Gäste gegen eine geringe Kostenbeteiligung willkommen. red

Info: Anmeldung zur Weinprobe unter http://weingilde-bergstrasse.de

