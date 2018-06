Anzeige

Bensheim.„Achtung: Kunstwerk!“ stand neben einem sonnigen Gemälde am Bensheimer Marktplatz. Strand, Liegen, Sandburg, Boote. Und ein Meer in schönstem Blau. Eines von vielen Pflasterbildern, mit denen 13 Kinder am Samstag die Innenstadt verschönert haben.

Zum Glück blieb es von oben herab trocken, denn sonst hätte sich die Straßenmalkreide schnell verabschiedet. Unter Umständen hätte die mittlerweile fünfte Aktion von Stadtkultur und des Vereins „Bensheim Aktiv“ gemeinsam mit lokalen Einzelhändlern glatt ausfallen müssen. Doch das Wetter spielte zum Glück mit – und der Nachwuchs ebenso.

Urlaubsgefühle in der Stadt

Die erfahrene Jury, bestehend aus Berthold Mäurer, Doris Bambach und Barbara Gertitschke, bewertete die Zeichnungen und Bilder anschließend am Marktplatzpavillon. Das Motto lautete „Sommerferien“.