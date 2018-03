Anzeige

Hat das Wort „Gutmensch“ auch im Jahr 2018, drei Jahre später, noch immer denselben Stellenwert und dieselbe Diskussionskraft in der Gesellschaft?

Janich: Das Wort hat schon eine so lange Geschichte (wurde ja zuerst selbstironisch und selbstkritisch in der eher linken Szene verwendet, um aufzuzeigen, dass man nicht nur reden dürfe, sondern auch handeln müsse – sehr pointiert zugespitzt), dass es wahrscheinlich immer weiter verwendet wird. Manche haben uns zudem missverstanden und dachten, wir würden damit die Personen kritisieren, die „Gutmenschen“ sind. Es wird also mit seinen unterschiedlichen Bedeutungsnuancen sicherlich nicht außer Gebrauch kommen. Da ich selbst aber nicht in den sozialen Medien unterwegs bin, kann ich nicht sagen, wie aktuell und verbreitet der Ausdruck im Moment ist.

Ist ein „Gutmensch“ überhaupt ein guter Mensch oder bedeutet „Gutmensch“ etwas ganz anderes?

Janich: Der Eintrag zu „Gutmensch“ im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) lautet: „ironisch, (meist) abwertend, (oft) spöttisch jmd., der in einer als moralisierend, selbstgerecht, naiv und realitätsfern empfundenen Weise der politischen Korrektheit entsprechende, als übertrieben altruistisch o.ä. eingeschätzte Auffassungen, Ziele und Forderungen vertritt. Im öffentlichen Sprachgebrauch häufig dem politischen Konservatismus zugeordnete, oft als polemisches, herabwürdigendes Schlagwort geltende Fremdbezeichnung für politische Gegner, besonders des linken und alternativen Spektrums“ (www.dwds.de/wb/Gutmensch). Meist ist eben nicht der echt gute Mensch gemeint, sondern der, der gut sein will, der das aber übertreibt oder eben mehr redet, als handelt.

Was bedeutet es für Sie persönlich, ein guter Mensch zu sein?

Janich: Das ist keine einfache Frage: Für mich ist ein guter Mensch jemand, der versucht, die Freiheit des anderen genauso in Rechnung zu stellen wie seine eigene. Jemand, der also grundsätzlich kooperativ ist, anderen nichts zumutet, was er selbst auch nicht erleben möchte, der sich bemüht, Werte wie Menschlichkeit und Nächstenliebe, Toleranz und Offenheit (im Sinne von: nicht dogmatisch denken und handeln) zu leben und der Respekt gegenüber anderen Menschen, der Natur und unserer Welt insgesamt zeigt – und zugleich jemand, der für seine Handlungen Verantwortung zu übernehmen bereit ist.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.03.2018