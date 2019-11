Gutscheine für Bücherei-Ausweise

Bensheim.Die Stadtbibliothek hat jede Menge zu bieten, unter anderem mehr als 50 000 Medien, davon über 12 000, die sich an Kinder und Jugendliche richten. Um dieses Angebot bekannter zu machen und zur Leseförderung von Grundschülern beizutragen, hat der Magistrat Gutscheine für Bibliotheksausweise für Leseanfänger in der zweiten Klasse auf den Weg gebracht.

90 Neuanmeldungen im Oktober

Das Team der Stadtbibliothek hat sich an die Umsetzung gemacht: Mitte September wurden 565 Gutscheine an Bensheimer Grund- und Förderschulen sowie die Grundschulen in Lautertal und Reichenbach verschickt. Mit dabei ist ein kleiner Infotext für die Eltern, der die Hintergründe der erstmalig durchgeführten Aktion erläutert. Zahlreiche Eltern sind mittlerweile schon mit ihren Kindern zur Einlösung des Gutscheins in die Stadtbibliothek gekommen. Während normalerweise durchschnittlich 50 Neuanmeldungen monatlich zu verzeichnen sind, waren es im Oktober 90.

Am Freitag waren die beiden zweiten Klassen der Grundschule Kappesgärten eingeladen, die von Bürgermeister Rolf Richter in der Stadtbibliothek begrüßt wurden. Richter zeigte ihnen, wie vielfältig das Angebot der Stadtbibliothek ist und motivierte die Kinder, die „Kennenlern-Mitgliedschaft“ auszuprobieren. Danach machten sich die Grundschüler mit der Leiterin Winnie Lechterbeck und Mareike Gnändiger auf eine spannende Bibliothekserkundung.

Ziel der Gutscheinaktion ist es, aktive Leser im Grundschulalter für die Stadtbibliothek zu begeistern und an Bücher und Informationsmedien heranzuführen. Wie die Resonanz zeigt, scheint der Plan aufzugehen, mit dem Nebeneffekt, dass sich auch viele Eltern mittlerweile als neue Nutzer angemeldet haben. ps

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.11.2019