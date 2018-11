Gymnastik für die Senioren

Auerbach.Unter dem Motto „Gymnastik und Spiel mit Gaby“ fand kürzlich der offene Nachmittag in der Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Auerbach statt. Das Seniorenteam konnte an diesem Nachmittag neben den älteren Besuchern auch vier Jugendliche aus der Pfarrei begrüßen. Nach einer Kaffeepause rief Gaby Kutzner die Teilnehmer zum Sport und übte mit diesen nach einer Aufwärmphase Sitzgymnastik und Konzentrationsübungen mit Bällen ein. Dabei wurde neben der körperlichen Fitness auch der Geist gefordert. In diesem Monat besucht der Seniorenkreis von Heilig Kreuz den Kindergarten. gs/Bild: Pfarrei

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.11.2018