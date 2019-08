Von unserem Redaktionsmitglied

Dirk Rosenberger

Bensheim. In den Planungen war es eine runde Sache: Der Meerbachsportplatz - fast 40 Jahre Heimat des FC Italia Bensheim - wird in ein kleines Wohngebiet umgewandelt - mit 102 Sozialwohnungen, die in Bensheim dringend benötigt werden. Der Club muss dafür zwar umziehen, erhält aber am Berliner Ring die Möglichkeit für einen Neustart

...