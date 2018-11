Hängepartie für Italia-Fußballer

Bensheim.Eigentlich wollte der FC Italia seit August auf dem neuen Kunstrasenplatz am Berliner Ring spielen und trainieren. So hatten es die Verantwortlichen zumindest Anfang des Jahres geplant. Was in der Theorie funktioniert hätte, ließ sich in der Praxis aber nicht umsetzen. Das Gelände neben dem Sportpark West ist immer noch unberührt, von Bautätigkeiten keine Spur.

„Es trifft uns schon ganz

...