Hafen, Gärten und Klimahaus

Bensheim.Der Jahresausflug des Bensheimer Obst- und Gartenbauvereins führte in diesem Jahr an die Nordsee.

Am Tag nach der Ankunft wurde die Gruppe mit dem Hafenbus am Hotel abgeholt und in den Zollbereich des Überseehafens mit seinen nahezu endlosen Stapelflächen des Container-Terminals und den fast ebenso endlosen Autostellflächen des größten europäischen Auto-Terminals gefahren.

Aus- und Einwanderung

Daran schloss sich der Besuch im Deutschen Auswandererhaus an. Dort wird sowohl die Auswanderung Deutscher vorwiegend in die USA als auch die Einwanderung nach Deutschland in verschiedenen Epochen gezeigt. In detailgetreuen Rekonstruktionen konnte man die Überfahrt auf Segel- und Dampfschiffen nach Übersee, aber auch die Situation der Einwanderer nach Deutschland etwa bei einem Einkauf in einer typischen bundesdeutschen Ladenpassage aus dem Jahr 1973 nacherleben.

Ausgiebige Stadtrundfahrt

Am nächsten Tag war dann Ortswechsel angesagt: Mit dem Bus ging es nach Bremen, wo Stadtrundfahrt und -rundgang auf dem Programm standen. Dank den Fahrkünsten des Busfahrers, die auch von der Stadtführerin gebührend bewundert wurden, konnten die Bensheimer zu einem verhältnismäßig umfassenden Eindruck sowohl vom historischen als auch vom neuen Bremen gelangen.

Am Nachmittag stand mit der Führung durch den Rhododendron-Park, den Botanischen Garten und die „Botanika“ ein Höhepunkt des Bremenbesuchs an. Da die Pflanzensammlung des Parks etwa 3250 verschiedene Rhododendronsorten und der Botanische Garten über 5000 verschiedene Pflanzenarten umfassen, war es unmöglich, alles zu sehen. Während die Natur draußen noch Nachholbedarf mit dem Blühen hatte, galt das keineswegs für die Pflanzen in der „Botanika“. In deren Borneo- und Neuguinea-Gewächshäusern blühen Rhododendren, Orchideen und andere botanische Kostbarkeiten ständig. Zum Tagesausklang ließ man sich in Osterholz-Scharmbeck über die Kolonisation des Teufelsmoores und die bis ins 20. Jahrhundert äußerst fragwürdigen Lebensbedingungen der Siedler informieren.

Reise durch die Klimazonen

Am Tag danach beschäftigte die Gruppe beim Besuch des Klimahauses „Bremerhaven 8˚ Ost“ ein hoch aktuelles Thema. Bei einer Weltreise entlang des 8. Längengrades, bei der man lebensnah unter anderem Gemeinden in Niger, Samoa und Alaska kennenlernt, erlebte man die Klimazonen der Erde unmittelbar. Die Lebensbedingungen in Niger, einem der ärmsten Länder der Welt, werden den Besuchern beklemmend realistisch nahegebracht und machen sehr nachdenklich.

Bei der anschließenden Bootstour in Richtung Nordsee mit der MS „Geestemünde“ am zur Zeit noch längsten Hafenkai der Welt konnten die Bensheimer sich das emsige Leben und Treiben im Überseehafen Bremerhaven noch einmal von der Seeseite aus ansehen. Passend dazu endete der Tag mit Schunkelmusik und Tanz in einem Erlebnisrestaurant.

Tags darauf ging es wieder zurück in die Heimat. Die Vereinsvorsitzenden hatten sich für die Organisation und Durchführung der Reise ein Extrakompliment verdient. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.05.2019