Haftstrafe und Entzugstherapie

Bensheim.Drei Tage nach den Plädoyers der Verteidiger am Darmstädter Landgericht verkündete die 11. Große Strafkammer gestern das Urteil: Der 36-jährige Mann, der am 30. November vor einem Imbiss in Auerbach einen anderen mit zwei Messerstichen lebensgefährlich verletzt hat, muss für vier Jahre ins Gefängnis. Der Mitangeklagte (37) wurde freigesprochen. Ihm waren nach Aussage von Richter Schledt weder ein Motiv noch körperliche Gewalt nachzuweisen.

Drei Promille zum Tatzeitpunkt

Der Haupttäter, der von Beginn an geständig war, muss sich zusätzlich zur Freiheitsstrafe in eine Entziehungstherapie begeben. Zum Tatzeitpunkt habe der Mann an die drei Promille Alkohol im Blut gehabt. Die sei trotz seines regelmäßigen Konsums ein sehr hoher Wert, so der Kammervorsitzende, der den berauschten Zustand des Angeklagten als einflussreichen Faktor berücksichtigt hat. Bei einer Blutalkoholkonzentration von 2,0 bis 2,9 Promille kann eine verminderte Schuldfähigkeit gemäß Paragraf 21 im Strafgesetzbuch vorliegen, was sich strafmildernd auswirken kann. Letztlich aber zählt der Einzelfall.

Auf dem Handyvideo eines Zeugen hatte der Täter schwere alkoholisch bedingte sprachliche wie körperliche Ausfallerscheinungen gezeigt. Dass er nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte war, spiegele sich auch in der Tatsache, dass er das Tatwerkzeug noch in der Gaststätte achtlos in einen Mülleimer geworfen hatte.

Auf ihn wartet nun eine rund zweijährige Therapie, sobald das Urteil rechtskräftig wird. Da er vor fünf Jahren den Missbrauch harter Drogen überwunden habe, scheine ein gewisses Potenzial zur Veränderung durchaus vorhanden zu sein, so der Richter über den angekündigten Maßregelvollzug: „Nutzen Sie diese Chance, vom Trinken loszukommen.“

Nach mehreren Zeugen- und Polizeiaussagen hatte der Fall in Darmstadt weitgehend detailliert aufgearbeitet werden können. Allein das Motiv der brutalen Kollision war bis zuletzt nicht eindeutig geklärt. Ob es um Geldschulden oder das Herz einer Frau ging, bleibt nach wie vor offen. Sicher ist, dass sich die beiden Männer nach mehreren Telefonaten in Auerbach verabredet hatten, um ihren Streit offen auszutragen. Der Verurteilte führte ein Küchenmesser mit sich, mit dem er seinen Gegner erhebliche Verletzungen im Brust- und Bauchbereich zuführte. Wenige Zentimeter weiter rechts oder links, und der Mann hätte sterben können, so Richter Schledt.

Keine klare Tötungsabsicht

Eine klare Tötungsabsicht sei indes nicht eindeutig feststellbar. Dafür spreche auch der „Griff in den Schritt“, den der Täter gezeigt hatte, nachdem das Opfer blutend am Boden lag. Die Kammer bewertete die nonverbale Dominanzgeste zum Sieg über seinen Gegner. Er habe diesen wohl in die Schranken weisen und nicht töten wollen.

Klar ist auch, dass der frühere Freund des Täters, der durch eine Not-OP gerettet werden konnte, ebenfalls bewaffnet war. Mehrere Zeugen bestätigten, dass er ein Küchenbeil dabei gehabt habe. Beide Männer seien dann nach kurzem Wortgefecht „mit offenem Visier“ aufeinander losgegangen. Es habe sich daher nicht um eine Notwehrsituation, sondern um eine Auseinandersetzung auf Augenhöhe mit zwei hochgradig aggressiven Menschen gehandelt. Die Kammer sprach außerdem von bewussten Falschaussagen des Verletzten. Unter anderem, weil dieser sich nicht als unterlegenes Opfer habe darstellen wollen.

Nicht körperlich beteiligt

Relevant war in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der Rolle des zweiten Mannes, der zusammen mit dem Haupttäter vor dem Imbiss erschienen war. Trotz teilweise anderslautender Aussagen soll sich dieser an dem Streit nicht körperlich beteiligt und einen eher passiven Part eingenommen haben.

Nach den Messerstichen hatte er seinen Kumpel zurückgehalten und zwischen den Streithähnen geschlichtet. Er habe somit nicht nur deeskalierend eingegriffen, sondern im Gegensatz zu dem im Ausland vorbestraften Haupttäter bislang eine weiße Weste. Es sei in Anbetracht dieser Aspekte nicht auszuschließen, so der Kammervorsitzende bei der Urteilsbegründung, dass der Verurteilte ihn lediglich als eine Art Drohkulisse zum Tatort mitgenommen habe.

