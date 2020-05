Halteverbot angeordnet

Bensheim.In der Werner-von-Siemens-Straße wird künftig ein eingeschränktes Haltverbot gelten. Damit reagiert die Stadt auf die zunehmende Verschlechterung der Verkehrssituation in den vergangenen Jahren. Rückmeldungen von Anwohnern haben diesen Eindruck bestätigt: Sowohl Radfahrer als auch Pkw, Lkw und Busse geraten hier immer wieder in gefährliche Situationen.

Der Magistrat hat zur Lösung dieses Problems verschiedene Maßnahmen erwogen – darunter auch einen Schutzstreifen für den Fahrradverkehr. Nach der Befragung der Anlieger habe sich jedoch gezeigt, dass diese Maßnahme für einige der hier ansässigen gewerblichen Unternehmen mit erheblichen Beeinträchtigungen im Lieferverkehr verbunden wäre. „Da auf Fahrradschutzstreifen nicht gehalten werden darf, wäre das Be- und Entladen nicht mehr möglich“, erklärt Stadtrat Andreas Born.

Vor diesem Hintergrund hat sich der Magistrat nun für das eingeschränkte Haltverbot entschieden. Während der kurze Halt zum Be- und Entladen erlaubt ist, sind parkende Fahrzeug künftig verboten. „Diese Maßnahme wird den Verkehr in der Werner-von-Siemens-Straße erheblich verbessern und Gefahrenpotenziale verringern“, meint Andreas Born. Die Stadtpolizei soll die Einhaltung der neuen Regeln in der Werner-von-Siemens-Straße regelmäßig kontrollieren. ps

