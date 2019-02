Hamburg zwischen St. Pauli und Elphi

Bensheim.Die Elbphilharmonie – eine Reise wert? Der VHS-Förderverein Bensheim hat es im Rahmen einer Fahrt nach Hamburg ausprobiert.

Mit vielen Musikbegeisterten aus Bensheim und Umgebung ging es am frühen Morgen mit dem Bus nach Hamburg. Mit einem örtlichen Reiseleiter startete man das Rahmenprogramm, das den Besuch des Komponistenquartiers in der Peterstraße vorsah.

Dort erfuhr die Gruppe in einer kurzen Einführung, welche Komponisten hier gewirkt haben oder geboren wurden. Im Anschluss wurde danach die älteste Brauerei in Hamburg angesteuert, um bei einem typisch norddeutschen Grünkohlessen und Bier den Tag ausklingen zu lassen.

Zu Fuß durch den alten Elbtunnel

Das nächste Erlebnis am folgenden Morgen war das Durchschreiten des alten Elbtunnels – 430 Meter lang und 12 Meter unter dem Wasserspiegel. Von dem Elbufer in Steinwerder faszinierte das Stadtpanorama von St. Pauli.

Zurück in der Innenstadt begann die große Stadtrundfahrt über Altona, Elbchaussee, Blankenese, Binnenalster, Außenalster und Rathaus. Dort fand der Maskenzauber an den Alsterarkarden statt. Viele Venezianische Masken in bezaubernden Kostümen flanierten durch die Zuschauer.

Am späten Nachmittag wurde die Gruppe in die Davidstraße gefahren. Es folgte ein Besuch des kleinen aber aufschlussreichen St. Pauli-Museums. Die Spielregeln in St. Pauli wurden mit Hamburger Humor erklärt. In der Nähe der Herbertstraße nahm die Gruppe in Begleitung einiger Leute vom Kiez das italienische Essen in einem urigen Lokal ein.

Am folgenden Tag wurde die Gruppe am Vormittag zur Elbphilharmonie gebracht, um das Matinee-Konzert der Dresdener Kapellsolisten anzuhören. Um in den großen Saal zu kommen, wird man mittels einer 82 Meter langen gebogenen Rolltreppe in 2,5 Minuten in das sechste Obergeschoss befördert.

Nach einer weiteren Rolltreppe ist man dann auf der Plaza. Von dort kann auf die Außenplaza spaziert und die fantastische Aussicht nach allen Richtungen auf Stadt und Hafen betrachtet werden.

Spektakulärer Raum

Die Martinee-Vorstellung fand im großen Saal statt – ein spektakulärer architektonischer Raum. Hier haben 2100 Zuschauer Platz. Zu hören waren Werke von Bach, Vivaldi und Mozart. Für die Besucher aus Bensheim war es ein Genuss zuzuhören. Nach zwei Stunden Konzert genoss man noch einmal die Aussicht aus 37 Metern Höhe auf den lebhaften Hafen.

Am späten Nachmittag folgte ein Spaziergang mit Führung durch die hundertjährige Speicherstadt und weiter zur „Kehr wieder Spitze“. Am letzten Tag wurde bei immer noch strahlendem Sonnenschein eine einstündige Hafenrundfahrt unternommen. Zum Abschluss gab es ein Fischbrötchen zur Stärkung für die Heimreise. Für die gelungene Reise bedankte sich die Gruppe bei Margarete Arndt für die hervorragende Planung und Organisation. Das war eine Reise wert. Hajo Neumann

