Handel im Wandel: Neue Konzepte gefragt

Bensheim.Wie sieht die Zukunft der Bensheimer Innenstadt aus? Darüber hat die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) mit der Geschäftsführerin des Kaufhauses Ganz und IHK-Vizepräsidentin Tatjana Steinbrenner diskutiert.

Ein Problem ist der Wandel der Branche durch den Online-Handel. Die Folge ist eine Art Kannibalisierung der örtlichen Geschäfte. Die Verbraucher nutzten die neue, bequeme Technik. Das Konzept der Innenstadt müsse also ebenfalls erneuert werden, schreibt die GLB in einer Pressemitteilung.

Tatjana Steinbrenner erklärte: „In der Stadt der Zukunft sind die Räume anders zu denken und zu bewirtschaften. Nicht jeder Leerstand kann durch ein neues Geschäft ersetzt werden. Der Handel wird nicht expandieren. Deshalb muss der Online-Handel mitgedacht werden.“ Die Diskussion ergab, dass Manufakturen mit beispielsweise Lederverarbeitung und Schneider sowie Dienstleister wie Fußpflege und Massage sowie Gastronomie ein Ersatz sein könnten.

„Unsere urbanen Potenziale und lokalen Identitäten müssen wir in die Waagschale legen, um den Standort zu sichern. Der Besuch in der Innenstadt soll ein Erlebnis werden und der öffentliche Raum mehr Aufenthaltsqualität für viele bieten“, sagt Steinbrenner.

Einige schöne Plätze

Bensheim habe einige schöne Plätzen und Kinderspielflächen aufzuweisen. „Dies kann noch ausgebaut werden, um die für uns wichtige Belebung der Innenstadt zu erreichen. Dazu gehört auch, dass die leerstehenden Wohnungen vermietet werden und mehr Menschen in der Innenstadt leben“, betont GLB-Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

In einer deutschlandweiten Vergleichs-Studie von 2016 habe Bensheim bei den Themen Einzelhandelskonzept, Dachmarkenkonzept, Leitbild für die Innenstadt, City-Marketing und lokaler Onlinemarktplatz schlecht abgeschnitten. Sehr gut sei Bensheim beim Thema Märkte und Veranstaltungen in der Innenstadt. Hier waren sich alle einig, dass der Verein „Bensheim Aktiv“ mit der städtischen Förderung und den Ehrenamtlichen eine hervorragende Arbeit leiste. In der Diskussion wurde auch deutlich: Der Verein könne ehrenamtlich kein professionelles umfassendes Citymanagement bieten.

„Die Bereiche Fairer Handel und nachhaltige Kleidung sollten ebenso wie ein Markt für regionale Produkte in Zukunft eine wichtigere Rolle spielen“, betont Moritz Müller, GLB-Stadtverordneter. „Auch die Idee, Waren online zu bestellen und alles zusammen an einer zentralen Stelle in der Stadt abholen zu können, sollte weiter verfolgt werden.“

Alle waren sich einig, dass ein Nahversorger wichtig für die Innenstadt ist. Wer schnell in der Mittagspause etwas einkaufen möchte, habe es schwer, so die Erfahrungen von Steinbrenner. Die Diskussion ergab, dass ein Gesamtkonzept für die Innenstadt nötig ist. Dabei sei der Marktplatz mit dem Beauner Platz zusammen zu denken, und es brauche einen Zuständigen im Rathaus, der die Entwicklung steuert und vernetzt arbeitet.

Dauerhafte Begleitung nötig

Nach der städtischen Zukunftswerkstatt „Bensheim 2030“ ,deren Ergebnisse 2018 vorgestellt wurden, sollte es eine Fortführung geben. Deshalb habe sich das neue Bürgerforum gebildet und in vielen Arbeitsgruppen die Themen aufgegriffen und weiterentwickelt. Die Grünen sind gespannt, welche Ergebnisse präsentiert werden. Ganz sicher sei, dass der fortwährende Wandel der Innenstädte eine dauerhafte Begleitung braucht, bei der die besten Ideen umgesetzt werden sollen.

Die Grünen dankten Tatjana Steinbrenner für die Informationen und die interessante Diskussion, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der GLB-Fraktion. red

