Anzeige

Bensheim.Beamte des Kommissariats 35 suchen noch dringend Zeugen, die am Montag (2.) eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern vor dem Parkhaus in der Fehlheimer Straße beobachtet haben. Hierbei soll einer dem anderen die Geldbörse geraubt haben.

Die zwei untereinander bekannten Männer im Alter von 19 und 20 Jahren haben seit geraumer Zeit Differenzen, die sich an dem Abend gegen 19.35 Uhr auf der Straße entladen haben, heißt es in einer Meldung der Polizei. Im Zuge der Handgreiflichkeiten wurde eine Halskette zerrissen. Während der eine sich in Richtung Innenstadt entfernte, lief der andere zum Bahnhof.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei den ermittelnden Beamten der Polizei in Bensheim unter Telefon 06251/8468-0. pol