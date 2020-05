Handys aus Geschäft gestohlen

Bensheim.Zwei Handys für über 2000 Euro, die in einem Shop in der Hauptstraße, in der Nähe der Schlinkengasse, ausgestellt waren, wurden von einem Trio am Samstagmittag gestohlen. Die Täter, die vorschriftsmäßig mit einer Mund-Nasen-Bedeckung das Geschäft betraten, rissen gegen 14.20 Uhr mit Gewalt die Sicherungseinrichtung von zwei Geräten ab.

Mit ihrer Beute flüchteten sie in Richtung Markplatz. Die jungen Männer hatten laut Angaben des Shop-Mitarbeiters eine dunkle Hautfarbe. Das Alter wurde zwischen 20 und 25 Jahren geschätzt. Einer der Täter trug ein weißes T-Shirt und eine Jeanshose.

Wer das flüchtende Trio am Tattag beobachtet hat oder Hinweise zu den Personen geben kann, soll sich bei den Ermittlern in Bensheim melden. Telefonisch sind die Beamten unter der Rufnummer 06251/84680 zu erreichen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 12.05.2020