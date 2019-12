Hans Borchert in der Galerie Böhler

Bensheim.Im Rahmen ihrer zweiten Aktion „Regionales/Hassatica in Bild und Buch“ mit seltenen, gesuchten Werken in der Bensheimer Galerie und dem Antiquariat Böhler (am Marktplatz) lässt der Bensheimer Maler und Grafiker Hans Borchert „Stift und Pinsel auf der Leinwand tanzen“.

Am Samstag (7.) zwischen 11 und 13 Uhr demonstriert der Künstler umrahmt von einigen seiner Werke seine eigene Arbeitsweise, seinen Mal-Zeichen-Prozess. Frei von jeglicher Vorlage oder Vorzeichnung entstehen Bewegungsfiguren auf Papier und Leinwand. Die assoziative, völlig spontane und damit überraschende Entstehung seiner Motive vollzieht sich in magischen Momenten, im Taumel der Linien und Verläufe – wie es der Künstler selbst empfindet. Die Galerie Böhler freut sich über die spontane Zusage des Künstlers zu dieser Aktion. „Bewegungszeichnen“, so der Titel seines Buches von 1985 im Bauverlag, umfasst die Darstellung von Anmut und Dynamik in Tanz und Sport.

1987 begann die Zusammenarbeit mit der Galerie Böhler mit der ersten Ausstellung im Parktheater während der in Bensheim stattfindenden Weltmeistershaft „Moderner Fünfkampf der Frauen“, für die Borchert das Plakat gestaltet hatte. Aus der Zusammenarbeit von mehr als 30 Jahren ging es um das Ausloten der Bewegungsthematik von Figur und Landschaft in Malerei, Handzeichnung und grafischen Techniken. Auf die jahrzehntelange Zusammenarbeit des Künstlers mit dem Deutschen Sportbund und dem Deutschen Olympischen Sportbundes sei nur hingewiesen.

Die Besucher können dem Künstler über die Schulter schauen, er unterbricht sein Werk und erläutert die ihm eigene Arbeitsweise in der Galerie Böhler. red

