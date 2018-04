Anzeige

Hendrix, der sich zuvor mit furiosen Liveauftritten (unter anderem beim legendären „Monterey International Pop Festival“) einen exzellenten Namen gemacht hatte, untermauerte 1967 mit einem bahnbrechenden Erstling seinen Ruf als herausragender, innovativer Musiker und instrumentaler Ausnahme-Virtuose. „Are You Experienced“ wurde 2003 vom Magazin „Rolling Stone“ auf Rang 15 der „500 Greatest Albums Of All Time“ sowie 2017 auf Platz 5 der „70 besten Debüts“ gelistet. Das folgende „Axis: Bold As Love“ geriet experimenteller als sein Einstand. Es enthält „Little Wing“, welches zu Hendrix populärsten Kompositionen zählt.

Außer den genannten Hendrix-Meilensteinen haben Randy Hansen & Band bei ihrem Konzert im Rex noch weitere Highlights aus Jimis Karriere im Programm.

