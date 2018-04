Anzeige

Psychedelischer Sound

Durch den exzessiven Einsatz des Tremolohebels auf seiner Fender und leicht übersteuerten Verstärkern entsteht ein psychedelischer Klang, den Hansen exzellent zu inszenieren weiß. Der berühmte Feedback-Sound mit den markanten Rückkopplungen und die zerschmetternden Riffs peitschten regelrecht durch die alte Güterhalle, wo geräuschempfindliche Menschen am Donnerstag absolut fehl am Platz waren.

Die Spannung der Band übertrug sich schnell auf das Publikum, das rundum bestens bedient wurde. Mit Drummer Manni von Bohr („Birth Control“) und Ufo Walter am Bass schwört Hansen auf eine ebenso muskulöse wie energetische Rhythmussektion für seine deutschen Gigs. Mit Klassikern wie „Hey Joe“ und „Little Wing“ war die erste Stunde pures Vergnügen.

Bei „Papa Was A Rolling Stone“, das in „Foxy Lady“ überging, offenbarte er eine eindrucksvolle instrumentale Freiheit und technische Qualität. Stücke wie „Purple Haze“ und „Up From The Skies“ brannten sich ebenso in die Ohren wie „Voodoo Child“, bei dem man Hendrix leibhaftig zu hören glaubte. Schwerpunkt des Konzerts bildeten die Alben „Axis“ und „Are You Experienced?“

Hansen versucht, die Songs so original wie möglich zu spielen. Auch bei seinem Equipment, Verzerrern und anderen Soundaccessoires, orientiert er sich an Hendrix. Dennoch baut er live immer wieder Zitate und Spielweisen anderer Gitarristen wie etwa Jeff Beck oder Ritchie Blackmore ein, wenn es gerade passt. Auch Jimi Hendrix blieb auf der Bühne nie bei dem cleanen Sound seiner Alben. In diesem Verständnis ist Randy Hansen weitaus mehr als eine Kopie – sondern selbst ein Original. Seine Improvisationen und kreativen Ausflüge bewahren ihn davor, zum seelenlosen Plagiat zu verkommen.

Kraftvoll und elegant zugleich

Francis Ford Coppola hat seinen Gitarrenklang für den Film „Apocalypse Now“ genutzt. Auch im Rex offenbarte sich die unbändige Kraft, frei schwebende Eleganz und wahnsinnige Expressivität von Hansens Musik. Trotz der Süße, Erotik und Spannung à la Hendrix verleiht er allen Songs eine würzige eigene Note. Nachzuhören bei „The Wind Cries Mary“, „Red House“ oder „Little Wing“, die im Rex ihre ganze komplexe Musikalität und Faszination entfalten konnten.

Ein klasse Hörerlebnis. Und auf jeden Fall einen vorübergehenden Tinnitus wert.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.04.2018