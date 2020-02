Hapkido für Anfänger

Auerbach.„Keine Zeit zum Einrosten!“ Dieses Motto nahm die Hapkido-Abteilung der TSV Rot-Weiß Auerbach zum Anlass und lud im neuen Jahr junge als auch junggebliebene Interessierte zu einem Einsteigerkurs für Erwachsene ein.

Hapkido versteht sich nicht als wettkampforientierter Kampfsport, sondern ist eine moderne koreanische Kampfkunst, die für alle Altersgruppen leicht erlernbar ist. Gerade wegen dieser Vielseitigkeit ist Hapkido gut geeignet für den Bewegungsapparat des Körpers. Auch die Konzentration und Aufmerksamkeit wird dadurch gefördert und das Selbstbewusstsein gestärkt.

Zwei Termine pro Woche

Das Erwachsenen-Training findet immer dienstags und donnerstags von 19 bis 21 Uhr in der kleinen Sporthalle der TSV in der Saarstraße 56 in Auerbach statt. Interessenten sind willkommen und können an einem kostenlosen Probetraining teilnehmen. Weiter Informationen unter: https://hapkido.tsv-auerbach.org. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.02.2020