„Happy Birthday“ in Sankt Georg

Bensheim.Auch in der katholischen Kirchengemeinde Sankt Georg gibt es an Heilig Abend, 24. Dezember. am Nachmittag den Kinder- und anschließend den Familiengottesdienst, eine festliche Christmette um 21 Uhr – und zum sechsten Mal schon findet eine Stunde vor Mitternacht eine fröhliche Geburtstagfeier unter dem Titel „Happy Birthday Jesus“ statt.

Eingeladen sind wie immer alle Menschen, egal ob Christen, Muslime oder Atheisten, ob alt oder jung, die Lust haben zu feiern, die sich zurücklehnen, innehalten und den Stress der vergangenen Wochen abschütteln wollen.

„Wir erwarten eine bunte Mischung und möchten mit unserer zeitgemäßen und modernen Feier natürlich auch zum Nachdenken anregen und Impulse setzen – durchaus auch mit provozierenden Gedanken“, bestätigen Pfarrer Thomas Catta und die Stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende Doris Kellermann, die für die Organisation zuständig sind und das Programm ausgetüftelt haben.

Und weil die beiden für den Gottesdienst immer ein aktuelles Motto wählen, heißt es in diesem Jahr: „Christmas for future.“ Was eine gewisse Nähe zu den Schülerdemonstrationen von „Fridays for future“ durchaus plausibel macht.

Allein der Titel „Christmas for future“ lässt ahnen, dass sich die Geburtstagsfeier unter dem Dach der Stadtkirche wesentlich von den üblichen Angeboten an Weihnachten unterscheidet. Anbiedern oder vor den Karren spannen lassen, will man sich in Sankt Georg allerdings nicht. „Wir wollen vielmehr gegen die allgemeine Zukunftsangst und Verunsicherung etwas entgegensetzen. Wir wollen motivieren und aufzeigen, dass es gut und wichtig ist, an die Zukunft zu glauben und nicht zu resignieren“ beschreiben Catta und Kellermann ihre Motivation. „Veränderungen bringen Kraft und Hoffnung und lassen uns gestärkt unseren Weg gehen.“ Mit Videoeinspielungen, Bildern und Texten sollen „alle Sinne bedient werden.“

Statt klassischer Weihnachtslieder – mit wenigen Ausnahmen – gibt es Live-Musik vom Opfermann- Trio und der Gesangssolistin Almuth von Wollfersdorff. Johannes Opfermann (Piano), Jonas Engel (Schlagzeug) und Luis Schell am Bass sind junge Jazzmusiker von der Bergstraße und interpretieren an Heilig Abend unter anderem Songs von Robbie Williams, Michael Jackson und Peter Cornelius. Zudem werden amerikanische Christmas-Songs gespielt.

Der bekannte Schauspieler Walter Renneisen wird die Weihnachtsgeschichte vortragen. Etwa eine Stunde soll die Geburtstagsfeier „Happy Birthday Jesus“ dauern, anschließend wird mit Sekt angestoßen.

Die „Happy Birthday Jesus“-Feier in der Kirche von Sankt Georg beginnt am 24. Dezember um 23 Uhr. Der Kleinkind-Gottesdienst findet um 15 Uhr statt. Die Kita Sankt Albertus wird dann eine Weihnachtsgeschichte aufführen. Die Chöre unter Leitung von Kantor Gregor Knop bereichern ab 16.30 Uhr die Familienchristmette mit einem Kinderkrippenspiel.

Zur festlichen Christmette lädt Pfarrer Thomas Catta um 21 Uhr in die Stadtkirche ein. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.12.2019