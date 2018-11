Harald Berger ist neuer Jugendwart

Fehlheim.Zu ihrer Jahreshauptversammlung kamen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Fehlheim im Feuerwehrhaus zusammen. Neben den Wahlen für den Jugendfeuerwehrausschuss musste in diesem Jahr zudem der Jugendfeuerwehrwart neu gewählt werden.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand der Jahresbericht des Jugendfeuerwehrwartes Ralf Blechschmitt, in dem er das vergangene Jahr Revue passieren ließ. So nahm die Jugendfeuerwehr dieses Jahr an den Zeltlagern des Löschbezirks I in Schwanheim und des Kreises Bergstraße in Bürstadt teil, wobei die Jugend in Bürstadt auch die Jugendflamme Teil zwei absolvierte.

Nach 43 Jugendabenden, bei denen auch die Freizeit nicht zu kurz kam, beläuft sich der Mitgliederstand Ende des Jahres 2018 auf fünf Mädchen und vier Jungs. Ebenso nahm die Jugend an weiteren Aktionen teil, wie beispielsweise an der Jugendsammelwoche oder der Weihnachtsbaumsammelaktion, die Anfang jeden Jahres stattfindet. Nach Abschluss seines Berichtes teilte Ralf Blechschmitt der Versammlung mit, dass er von seinem Amt als Jugendfeuerwehrwart zurücktritt.

Nach dem Kassenbericht von Rechner Martin Mäncher erfolgten die Wahlen, bei denen Wehrführer Rüdiger Linder die Leitung übernahm. Zum neuen Jugendfeuerwehrwart wurde Harald Berger gewählt, der schon mehrere Jahre die Bambinigruppe „Löschfüchse Fehlheim“ mitbetreut. Als weitere Mitglieder des Jugendfeuerwehrausschusses wurden Katharina Stanzel, Jonas Engel und Andreas Herzog zu Jugendgruppenleitern gewählt. Jonas Engel wird zudem das Amt des Schriftführers übernehmen. Die Führung der Kasse liegt weiterhin in den Händen von Martin Mäncher. Komplettiert wird der Jugendfeuerwehrausschuss durch die Beisitzer Frederik Berger und Aileen Grein.

Wehrführer Rüdiger Linder beglückwünschte alle Gewählten und bedankte sich bei Ralf Blechschmitt für seine Tätigkeit als Jugendfeuerwehrwart der Fehlheimer Wehr. Die offizielle Verabschiedung Blechschmitts wird im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Fehlheim im Januar erfolgen.

Die Jugendfeuerwehr trifft sich jeden Montag, die Löschfüchse alle zwei Wochen montags im Feuerwehrhaus Fehlheim in der Mittelstraße 24. Neue Mitglieder sind sowohl bei den Löschfüchsen und der Jugendfeuerwehr, als auch bei den Aktiven immer herzlich willkommen. red

Info: Weitere Infos im Internet unter www.feuerwehr-fehlheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.11.2018