Hardrock und Blues im Musiktheater

Bensheim.Schon lange bevor Mötley Crüe oder Metallica starteten, tourte die Band Y&T (Yesterday & Today) bereits weltweit. Die zu Beginn der 70er Jahre gegründete Band beeinflusste stark nachfolgende Hardrock-Bands.

Hits wie „Mean Streak“, „I’m Coming Home“ oder „Rescue Me“ sind mittlerweile Klassiker. Am Samstag, 21. September, werden die legendären kalifornischen Hard-Rocker Y&T im Bensheimer REX auftreten und mit ihrem „High-Energy“-Set sowie einer leidenschaftlichen Performance beweisen, dass ihre Musik zeitlos ist.

Der ehemals klug gewählte Bandname Y&T ist zugleich Programm. Und so können sich die Fans auf Sänger, Leadgitarrist und Bandchef Dave Meniketti und seine Mitstreiter freuen. Beginn in der alten Güterhalle ist um 20.30 Uhr. Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf unter anderem im Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, sowie auf der Homepage www.musiktheater-rex.de.

Am 26. und 28. September stehen dann die nächsten Konzerte im Musiktheater an: Wellbad (26.) und Hole Full Of Love. Die Hamburger Band um Sänger Daniel Welbat begeisterte mit ihrem rohen Blues bereits im vergangenen Jahr die Rex-Besucher. Zwei Tage später ist der Name Programm: Die Tribute-Band huldigt mit ihrer Bühnenshow ihren großen Vorbildern – den australischen Hardrock-Legenden von AC/DC. red

