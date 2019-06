Harmonie Fehlheim im Saarland auf großer Tour

Fehlheim.Trotz vieler Vorbereitungen in Sachen Vereinsjubiläum organisierte der Vorstand des Gesangvereines Harmonie 1894 Fehlheim über eine Drei-Tages-Fahrt ins Saarland. Die Mitreisenden erlebten ein abwechslungsreiches, verlängertes Wochenende. Eine Besichtigung der Traditionsfirma Villeroy und Boch, Shopping sowie einen Besuch der Saarschleife standen in Mettlach als zunächst auf dem Programm. Quartier bezog die Gruppe aus Fehlheim in Sankt Wendel. Bei einer Nachtwächterführung konnten sich die Teilnehmer über die Geschichte der Kreisstadt informieren.

Ein weiterer Höhepunkt der Reise war ein Ausflug nach Luxemburg. Bei einer Stadtrundfahrt und eines Rundgangs erfuhren die Gäste interessante Details über die Bedeutung des Kleinstaates im politischen Bereich sowie im Bereich der Hochfinanz. Bevor die Sängerfamilie die Heimreise antrat, wurde noch dem hübschen Städtchen Saarburg ein Besuch abgestattet. Hier bot sich die Gelegenheit zur Besichtigung einer Glockengießerei; außerdem findet an Pfingstmontag bundesweit der deutsche Mühlentag statt, so dass sich alle Besucher über Geschichte und Technik der Mühlenarten im Mühlenmuseum ausgiebig informieren konnten. Gefüllt mit neuen Eindrücken kam die lustige Reisegruppe am Montag gut gelaunt in Fehlheim an. red/Bild: Harmonie

