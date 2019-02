Harmonie feiert am Sonntag Jubiläum

Fehlheim.In diesem Jahr wird die Gründung des Gesangvereins Harmonie Fehlheim vor 125 Jahren gefeiert – und wie es sich für ein Jubiläum gehört, wird dabei an die Anfänge und die Entwicklung erinnert.

Die erste zentrale Veranstaltung steht am Sonntag (17.) an. Am Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Bartholomäus beteiligen sich die Traditionschöre und das Ensemble Funtastixx. Im Anschluss lädt die Harmonie für 11 Uhr zum Festkommers ins Pfarrzentrum ein.

Ausstellung mit alten Bildern

Abgerundet wird der Tag mit einer Bilderausstellung, die den Werdegang des Chors aufzeigt und in Zusammenarbeit mit der Stadtteildokumentation Fehlheim entstanden ist. Von 14.30 bis 17 Uhr können die alten Aufnahmen bewundert werden. Stärken können sich die Besucher in der eigens eingerichteten Cafeteria.

Der Verein hofft auf regen Besuch, denn die Chronik des Chorgesangs im Stadtteil bietet ausreichend Stoff für angeregte Unterhaltungen und wartet mit etlichen Anekdoten auf. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.02.2019