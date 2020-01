Harmonie sucht Sänger

Fehlheim.Das Jahr 2019 war für den Gesangverein Harmonie 1894 Fehlheim ein ganz besonderes Jahr, konnten die Sänger des Traditionsvereins auf ihre 125- jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Dieses wurde bei mehreren Veranstaltungen im Laufe des Jahres unter großer Beteiligung befreundeter Vereine und Gästen ausgiebig gefeiert.

Auch im Jahr 2020 stehen einige Veranstaltungen auf der Terminliste der Harmonie-Chöre. Ein Highlight wird das Konzert im Bensheimer Parktheater am 13. Juni sein, das die Harmonie gemeinsam mit dem Katholischen Kirchenmusikverein Fehlheim gestalten wird.

Nach einer kurzen Pause über Weihnachten und Neujahr beginnen die Proben für dieses Event am 13. Januar. Wie alle Chöre ist auch die Harmonie Fehlheim immer auf der Suche nach neuen Mitsängern – und so entstand die Idee, speziell für dieses Konzert ein Projekt zu starten. Wer schon immer einmal mit einem großen Orchester auf der Theaterbühne singen wollte, hat jetzt die Gelegenheit dazu. Ohne sich an den Verein binden zu müssen, bietet die Harmonie Fehlheim die Möglichkeit, dieses zu tun.

Vorläufig finden immer montags alle 14 Tage um 20 Uhr die Proben in der Alten Schule statt. Dieses Angebot richtet sich an männliche Sänger, aber auch an Frauen, die sich vorstellen können, in der Tenorstimme zu singen. Wer interessiert ist, kann sich unter www.harmonie-fehlheim.de nähere Informationen holen. Außerdem gibt es über die Homepage die Möglichkeit, Kontakt mit dem Vereinsvorstand für Rückfragen aufzunehmen. red

