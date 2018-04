Anzeige

17 Jahre Zeit gehabt

Zudem hatte die GLB 17 Jahre Zeit, bessere Radwege, die auch die FDP immer wieder gefordert habe und sogar ein Fahrradparkhaus am Bahnhof vorschlug, herbeizuführen. Auch was das Thema „kluge Verkehrsführung“ betrifft, habe die GLB als Wählergemeinschaft, die von 2001 bis 2016 sogar den Verkehrsdezernenten stellte, seit 17 Jahren Zeit gehabt, diese herbeizuführen.

Der Hinweis bezüglich der Aufstellung von Altglascontainern am neuen Einkaufsmarktzentrum an der Wormser Straße zur Vermeidung von Autofahrten entbehre einer gewissen Komik nicht, meint FDP-Chef Holger Steinert. Habe doch die GLB mit der Platzierung des Windelcontainers an der Stadtperipherie dazu beigetragen, den Pkw-Individualverkehr noch zu steigern.

Die FDP habe schon vor vielen Jahren angesichts der damals absehbaren Verkehrsentwicklung etwa zur Entlastung der Straßen in der südlichen Kern- und Weststadt noch zu Bürgermeister Herrmanns Zeiten in einem Sondierungsgespräch einen sicher teuren und umfassenden Vorschlag gemacht, der damals zwar von der Rathausspitze als interessant, aber nicht durchsetzbar bewertet wurde. Nun könnte er vielleicht doch wieder auf den Tisch kommen. Es ging laut Steinert dabei um B 47, Werner-von-Siemens- und Fabrikstraße sowie einen im Süden herangeführten Berliner Ring. red

