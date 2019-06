Haus am Markt: Es geht langsam ans Eingemachte

Bensheim.Nachdem wochenlang das Innenleben im Haus am Markt säcke- und containerweise entsorgt wurde, geht es jetzt so langsam ans Eingemachte. Seit dem Pfingstwochenende arbeitet sich das Abrissunternehmen am Dach ab – was von aufmerksamen Zaungästen in den vergangenen Tagen genau verfolgt und mitunter auch kommentiert wurde.

So stellte sich manch einer die Frage, warum die Biberschwanzziegeln ebenfalls den Weg alles Irdischen gehen mussten. „Die hätte man doch noch verkaufen oder günstig abgeben können“, hieß es unter anderem. Hätte man vielleicht im Einzelfall durchaus tun können, aus wirtschaftlichen Gründen hat sich die Stadt jedoch dagegen entschieden. Der Aufwand, die Ziegel händig vom Dach zu holen, zu sortieren und zu lagern, hätte Mehrkosten verursacht, so Erster Stadtrat Helmut Sachwitz auf Nachfrage. Zumal unklar sei, wie viele überhaupt noch zu verwenden sind. „Auch Dachziegel haben eine Lebensdauer“, betonte der Baustadtrat.

Der Abbruch des 70er-Jahre-Baus soll wie berichtet Mitte August kurz vor dem Aufbau des Winzerdorfs abgeschlossen sein. Ab Herbst/Winter könnte mit dem Neubau begonnen werden, die Einweihung ist für Ende 2020 vorgesehen. Bauherr ist bekanntlich die Marketing- und Entwicklungsgesellschaft Bensheim (MEGB), die 6,8 Millionen Euro in das Vorhaben investieren will. Als Mieter wird ins Erdgeschoss das Café Extrablatt mit großer Außenterrasse ziehen. In den oberen Stockwerken sind Räumlichkeiten für das Familienzentrum und den Hospiz-Verein vorgesehen. Im Dachgeschoss wird es wie bisher einen Mehrzwecksaal geben, den unter anderem Vereine anmieten können. Ebenfalls im Erdgeschoss: eine öffentliche Toilettenanlage. dr/Bild: Rosenberger

