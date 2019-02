Haus am Markt: Wer zahlt am Ende die Zeche?

„Zwischen Zuversicht und Ablehnung“, „Am Blick auf die Kirche scheiden sich die Geister“, BA vom 16. Februar

Die Fotos zur Berichterstattung über die Querelen zum Haus am Markt zeigen, mit wie viel Sorgfalt sich die Stadtväter vor 40 Jahren bemüht haben, den Marktplatz als schlüssiges Gesamtensemble zu gestalten. Besonders das Foto im BA vom 16. Februar zeigt ein stimmig an die Umgebung angepasstes Gebäude.

Umso unverständlicher ist es, dass dieses überzeugende Gesamtbild nun ohne Not zerstört werden soll. Hinzu kommen die unübersehbaren auch finanziellen Risiken des überdimensionierten Neubaus. Wen können die Bürger dann für ein möglicherweise architektonisches und finanzielles Fiasko zur Verantwortung ziehen? Und wer zahlt am Ende die Zeche? Muss dann wieder der Bürger für das Vabanque-Spiel der Koalition erneut steigende Grund- und Gewerbesteuern in Kauf nehmen?

Keine Überzeugungskraft mehr

Man darf sich nicht wundern, dass der Frust des Wahlbürgers immer größere Ausmaße annimmt. Eine „Parteiendemokratie“, die nur noch dazu dient, die Wünsche der Koalitionäre zu befriedigen, hat in der heutigen Zeit keine Überzeugungskraft mehr. Jedem, der sich ehrenamtlich engagiert, ist Respekt zu zollen.

Aber jedem Einzelnen, der sich in politische Verantwortung wählen lässt, ist abzuverlangen, dass er sich sachkundig macht, sorgfältig abwägt, Vorhaben kritisch begleitet, seinem Gewissen folgt und sich ernsthaft fragt, ob er die gleiche Entscheidung treffen würde, wenn man ihn privat haftbar machen könnte.

Doris Tiemann

Bensheim

