„Haus-Parlament“ tagt im Eysoldt-Foyer

Bensheim.„Die Europäische Union ist, was wir aus ihr machen. Anders gesagt: Die Europäische Union wird nur dann erfolgreich bleiben, wenn wir sie gemeinsam weiterentwickeln und wenn die Bürger Europas aktiv mitgestalten.“

Dies ist das Leitmotiv einer politischen Matinee am Sonntag, 11. Oktober, von 11 bis 13 Uhr im Eysoldt-Foyer des Bensheimer Parktheaters. In Zusammenarbeit mit der proeuropäischen Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ trifft sich die dritte Runde der Haus-Parlamente.

Dies sind kleine Gesprächskreise, die mit vorgegebenem Hygieneabstand und vorbereiteten Unterlagen folgende politische Fragen zur Zukunft Europas diskutieren:

Sollen wohlhabende Mitgliedstaaten den von Krisen besonders stark betroffenen Mitgliedstaaten verstärkt wirtschaftlich unter die Arme greifen?

Soll die EU verstärkt in sozialpolitische Maßnahmen investieren, um der sozialen Ungleichheit zwischen den Mitgliedstaaten entgegenzuwirken?

Soll die EU aus Solidarität mit zukünftigen Generationen primär umweltverträgliche Innovationen und Arbeitsplätze fördern?

Die Gesprächsergebnisse der Kleingruppen werden anonymisiert erfasst und an politische Dialogpartner auf hoher EU-Ebene weiter gegeben, die diese bewerten und Rückinformationen an die Teilnehmenden geben. Unter anderem werden Ursula von der Leyen und Manfred Weber berichten, ob und wie sie die Ergebnisse in ihre politische Arbeit einfließen lassen. „Die Parlamente sind damit ein lebendiges Format zur Beteiligung der Bürger am politischen Prozess“, betont Peter Lotz für die Veranstalter. Einen ersten Einblick gibt das zweiminütige Video unter https://www.youtube.com/watch?v=YFJI7i4PZWQ

Anmeldung erforderlich

Wegen der Corona-Auflagen ist die Teilnehmerzahl begrenzt, Zuschauer gibt es keine. Interessenten mögen sich bitte kurz unter der Telefonnummer 06251/73617 bei Peter Lotz melden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.10.2020