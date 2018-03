Hausaufgabenhilfe sucht Verstärkung

Anzeige

Bensheim.In der Grundschule Kappesgärten gibt es seit mehreren Jahren eine Hausaufgabenhilfe, die von Ehrenamtlichen angeboten wird. Sie richtet sich an Kinder mit und ohne Migrationshintergrund, die noch Probleme mit der deutschen Sprache haben oder zu Hause niemanden haben, der ihnen bei ihren Hausaufgaben helfen kann.

Diese für die Kinder sehr wichtige Unterstützung erfolgt in kleinen Gruppen mit maximal zwei Kindern beziehungsweise zum Teil als Einzelhilfe zurzeit vorwiegend aus den Klassen zwei und drei. Sie findet während der Schulzeit an drei Tagen pro Woche statt: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im Allgemeinen von 11.30 bis 13 Uhr, was zwei Unterrichtsstunden à 45 Minuten entspricht.

„Wir suchen dringend für das Team der Hausaufgabenhilfe weitere Aktive und wenden uns an all diejenigen, die gerne mit Kindern arbeiten möchten: Studenten, Rentner, Hausfrauen, Eltern“, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung. Jeder, der sein Wissen weitergeben und sich regelmäßig sozial engagieren möchte, sei eine große und wertvolle Hilfe. Für diese Personengruppen sei es möglich, auch außerhalb der Schulferien „in Urlaub zu gehen“ – die Hausaufgabenhelfer vertreten sich gegenseitig.