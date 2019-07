Haushalt der Stadt wieder auf Kurs

Bensheim.Der Haushalt der Stadt Bensheim befinde sich aktuell wieder auf Kurs, informiert die Stadt Bensheim in einer kurzen Pressemitteilung. Die zwischenzeitlichen „Turbulenzen“ hätten sich mittlerweile wieder gelegt. Finanzdezernent Adil Oyan rechnet derzeit damit, dass die Finanzziele im aktuellen Haushalt erreicht werden. „Schwankungen bei den Prognosen sind völlig normal, in solchen Phasen gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren“, so Stadtrat Oyan.

Im Rathaus geht man derzeit davon aus, dass der Nachtragsplan nun wie vorgesehen in der ersten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung nach der Sommerpause (12. September) eingebracht werden kann.

Ursprünglich war dies bereits für die letzte Sitzung der Stadtverordneten im Juni geplant gewesen. „Wir haben Turbulenzen auf der Einnahmenseite, so dass wir momentan keinen genehmigungsfähigen Haushalt darstellen können“, hatte Stadtrat Adil Oyan (Grüne) Mitte Juni in einer Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses erklärt – verbunden allerdings mit der „begründeten Erwartung“, dass sich die Situation bis August geklärt und die Turbulenzen gelegt haben.

Oyan hatte damals keine Angaben zu den Ursachen gemacht – der Grund sollen Schwankungen bei den prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen gewesen sein. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.07.2019