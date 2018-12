Haushalt, Fahrradstraße, Stromtrasse

Bensheim.Kurz vor den Feiertagen ist es in Bensheim traditionell für ein paar Stunden mit der besinnlichen Zeit vorbei. Die letzte Sitzung der Stadtverordneten in diesem Jahr steht an – verbunden mit der Diskussion über den Haushaltsplanentwurf. Termin ist am Donnerstag (13.) ab 18 Uhr im Schwanheimer Dorfgemeinschaftshaus.

Die Eckdaten des Zahlenwerks stehen nach der Zusammenkunft des Haupt-

...