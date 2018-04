Anzeige

Hochstädten.Die Stadtteildokumentation Hochstädten steckt bereits mitten in ihren Vorbereitungen zur nächsten Ausstellung vom 2. bis 4. November. Nach der großen Resonanz auf das letztjährige Thema „Spielzeug – früher und heute“ beschäftigt sich die Arbeitsgruppe dieses Mal mit (fast) vergessenen Haushaltsgegenständen unter dem Motto „Haushalt – Im Wandel der Zeit.“

Das Team ist auf der Suche nach kleinen technischen Errungenschaften von früher – ob Küchenwaage, Bügeleisen, Milchkasse, Butterfass, Nähmaschine, Kaffeemühle, Staubsauger oder Waschbrett mit Zuber: „Alle Haushaltsgegenstände aus vergangenen Zeiten sind uns willkommen,“ lautet ihr Appell.

Mit der Ausstellung wollen die ehrenamtlichen Mitarbeiter „auch auf den Wandel der Frauen und ihrer Stellung in der Gesellschaft“ aufmerksam machen und diesen dokumentieren. Dazu zitieren sie in einer Pressemitteilung einen typischen Werbeslogan aus den 1950er Jahren, der da heißt: „Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen? Und was soll ich kochen?“