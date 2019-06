Haushalt in Turbulenzen

Bensheim.Eigentlich sollte vor der Sommerpause Ende Juni bereits der Nachtragshaushalt eingebracht werden. Daraus wird aber nichts. „Wir haben Turbulenzen auf der Einnahmenseite, so dass wir momentan keinen genehmigungsfähigen Haushalt darstellen können“, erklärte Stadtrat Adil Oyan (Grüne) am Montag im Haupt- und Finanzausschuss. Er habe aber die „begründete Erwartung“, dass sich die Situation bis August geklärt hat und die Turbulenzen gelegt haben. Der Nachtragsplan könnte im September eingebracht werden. Mit der Kommunalaufsicht sei das Vorgehen abgesprochen, betonte der Finanzdezernent. Weitere Angaben machte er nicht, auch aus dem Ausschuss heraus gab es keine Nachfragen.

Die Ursache der Turbulenzen dürften deutlich geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer sein. Dies klang am Montag bereits in der Sitzung des Kreistages durch. Dort hatten die Grünen nachgehakt. Die Nachwirkungen der 2016 umgesetzten Fusion von Sirona mit Dentsply sollen nun einen spürbaren Niederschlag im Zahlenwerk gefunden haben – dem Vernehmen nach in Form von Rückzahlungsforderungen.

Da der Gewerbesteueransatz für 2019 – auch mit den Erfahrungen der Vorjahre – ohnehin nicht gerade pessimistisch angesetzt war, befindet sich der Haushalt offenkundig aktuell in einer deutlichen Schieflage. Viel Interpretationsspielraum lassen die Aussagen von Oyan ohnehin nicht zu. Für ihn und sein Team muss es nun darum gehen, einen Etat auf die Beine zu stellen, der nicht nur bei der Kommunalaufsicht Anklang findet, sondern die nicht gerade geringen städtischen Ausgaben umfänglich abdeckt. dr

