Haushalt kommt mit Verspätung

Bensheim.Die Corona-Pandemie hat den Bensheimer Haushalt bekanntlich gewaltig durchgeschüttelt. Zwischen fünf und sieben Millionen Euro dürfte das Defizit in diesem Jahr betragen, genau weiß man das erst, wenn der Abschluss steht. Ursprünglich hatte man mit einem Plus gerechnet. 2,6 Millionen Euro sollten es im Ergebnishaushalt sein. Durch die Virus-Krise halbierten sich jedoch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, eine staatliche Zuwendung in Höhe von 19 Millionen Euro aus Steuergeldern konnte den Verlust nur bedingt auffangen.

Finanzdezernent Adil Oyan (Grüne) hatte bereits im Herbst betont, dass die größeren Herausforderungen in den nächsten Jahren warten, wenn es darum geht, ein genehmigungsfähiges Zahlenwerk ohne außerplanmäßige Subventionen aus Berlin oder Wiesbaden aufzustellen. Zu diesem Zeitpunkt ging man im Rathaus von einem Minus in Höhe von 26 Millionen Euro in 2021 aus, was eine Zustimmung durch die Kommunalaufsicht und das RP, vorsichtig formuliert, schwierig gemacht hätte.

Defizit bei rund zwölf Millionen

Kurz vor Weihnachten konnte nun die Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss am Montagabend keine wirklich frohe Kunde überbringen. Im Rathaus werden zwar nach ihren Angaben etliche Sparrunden gedreht, bei denen es darum gehe, wo man noch ein paar Tausend Euro sparen kann. Aber in Summe könnte es – so der Stand der aktuellen Schätzung – immer noch auf einen Fehlbetrag von rund zwölf Millionen Euro hinauslaufen.

„Damit kommen wir näher an die Genehmigungsfähigkeit“, betonte Rauber-Jung. Mit Kommunalaufsicht und RP stehe man im Austausch, auch mit Unternehmen habe man Kontakt aufgenommen, um besser einordnen zu können, wie sich die Gewerbesteuer entwickeln könnte.

Unterm Strich führt das jedoch dazu, dass der Haushaltsplanentwurf den Stadtverordneten zur Beratung und letztlich zur Beschlussfassung nicht so zeitig wie gewohnt vorgelegt wird – im Gegenteil. Es könnte zu einer ordentlichen Verspätung kommen. „So wie es sich jetzt darstellt, werden wir den Entwurf erst nach der Kommunalwahl im März einbringen können“, verdeutlichte die Erste Stadträtin.

Einbringung nach der Wahl?

Zeitlich würde das bedeuten: Einbringung nach der konstituierenden Sitzung des neuen Stadtparlaments im Mai, Beschluss im Juni, Genehmigung durch die Kommunalaufsicht entsprechend später. Bis dahin dürfte das ohnehin nicht üppig vorhandene Geld nur eingeschränkt ausgegeben werden.

Für FDP-Fraktionschef Holger Steinert sind diese Planungen „ein starkes Stück“. Andere Kommunen seien auch in der Lage gewesen, einen Entwurf auszuarbeiten. Markus Woißyk (CDU) appellierte an den Magistrat, den Haushaltsplanentwurf so schnell wie möglich vorzulegen. Man könne sich damit auch in einer Sondersitzung im Januar oder Februar befassen. Ähnlich argumentierte Franz Apfel (BfB), der sich für eine Einbringung noch im Februar starkmachte.

In der Regel werden die Haushaltspläne vom Finanzdezernenten in der Novembersitzung der Stadtverordneten in erster Lesung vorgestellt und kurz vor Weihnachten beschlossen.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 09.12.2020