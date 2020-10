Haustürbesuche und Fahrradtour

Bensheim.Von Tür zu Tür geht Rolf Richter am heutigen Mittwoch (14.) im Wohngebiet rund um die Neugrabenstraße in der Weststadt. Der Bürgermeister, der bei der anstehenden Wahl erneut kandidiert, bietet den Bürgern die Möglichkeit zum direkten Gespräch.

Nach Fehlheim, Langwaden und Schwanheim führt eine Fahrradtour, die Richter am Samstag (17.) mit seinem Unterstützerkreis unternimmt. Um 14 Uhr wird die Gruppe am Dorfgemeinschaftshaus in Langwaden sein und für 14.45 Uhr ist ein Stopp am Neubaugebiet in Fehlheim (am Ende der Waldstraße) geplant. In Schwanheim beim Dorfgemeinschaftshaus werden die Radfahrer um 15.30 Uhr ankommen.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Saarstraße gegenüber der Tennisanlage. Richter lädt Bürger ein, an der Tour teilzunehmen oder zu einer der Stationen zu kommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.10.2020