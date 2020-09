Haustürbesuche und Infostände

Bensheim.In Hochstädten und Langwaden setzt Rolf Richter am heutigen Freitag (25.) seine Haustürbesuche fort.

Der Bürgermeister, der zur Wiederwahl antritt, geht zudem am Samstagnachmittag (26.) in der Römerstraße am Fuße des Hemsbergs und im Wohngebiet Im tiefen Weg in Auerbach von Tür zu Tür.

Damit setzt Richter im Wahlkampf auf den persönlichen Dialog, wie er es auch während seiner Amtszeit in den vergangenen Jahren mit regelmäßigen Bürgersprechstunden und Stadtteiltouren getan hat, schreibt die CDU.

Infostände sind an diesem Samstag (26.) morgens vor der Bäckerei in der Darmstädter Straße 176 in Auerbach und vormittags am Bürgerwehrbrunnen in der Innenstadt von Bensheim. red

