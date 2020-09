Haustürbesuche und Wanderung

Bensheim.Von Haus zu Haus geht Rolf Richter in dieser Woche in Schwanheim. Der Bürgermeister informiert dort am heutigen Mittwochnachmittag (30.) über seine Ziele für die nächsten Jahre.

Am Donnerstag (1.) setzt er den Wahlkampf mit Haustürbesuchen in der Roonstraße im Norden von Bensheim fort. Mit seinem Unterstützerkreis wandert Richter am Freitag (2.) von Hochstädten nach Auerbach. Damit beginnt eine Reihe weiterer Termine in den Stadtteilen, bei denen als erstes die Kinderbetreuung das Thema sein wird.

Zur Teilnahme sind interessierte Bürger eingeladen. Treffpunkt ist um 16 Uhr am Kindergarten in Hochstädten, Felsbergstraße 2. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.09.2020