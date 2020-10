Auerbach.In Auerbach setzt Rolf Richter seine Haustürbesuche heute (7.) fort. Er ist im südlichen Teil der Ludwigstraße unterwegs, den Bürgern will er die Gelegenheit zum Gespräch bieten. Für Samstag (10.) lädt der Bürgermeister zu einer weiteren Wanderung durch die Stadtteile ein. Treffpunkt ist 14 Uhr in Zell auf dem Manlay-Platz, von dort geht es über Gronau/Wilmshausen zum Haus am Dorfplatz in Schönberg. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.10.2020