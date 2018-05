Anzeige

Bensheim.Man stelle sich die Metropole New York City als einen großen Kochtopf vor und Hazmat Modine als einen höchst exotischen Eintopf, der darin brodelt. Nun wird dieses Schmankerl auch in Deutschland zubereitet – und zwar am Freitag, 25. Mai, im Musiktheater Rex. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Die edelsten Zutaten des musikalischen Festmahls werden in Form von klassischer amerikanischer Musik, Gitarren, Violine, Blech- und Holzbläser, Harmoniegesang zusammengetan und mit der universellen Präsenz von Wade Schumans kongenialem Mundharmonikaspiel abgeschmeckt und dem Zuhörer auf dem Silbertablett serviert.

Karten gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen: Medienhaus Bergstraße, Telefon 06251/100816, Büro Musiktheater Rex, Telefon 06251/680199, im Internet unter www.musiktheater-rex.de und auch noch an der Abendkasse. red