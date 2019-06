Hebräische Lieder in der Synagoge

Auerbach.Der Auerbacher Synagogenverein lädt für Mittwoch (12.) um 19.30 Uhr zu einem Liederabend in die ehemalige Synagoge (Bachgasse 28) ein: Abby Gilad singt hebräische Lieder, die sie mit der Gitarre begleitet. Die Auswahl der Lieder umspannt die Zeit von den biblischen Ursprüngen bis zum modernen Staat Israel, von der Zeit der Zerstreuung, dem Nahen Osten über Europa bis auf den amerikanischen Kontinent. Der Eintritt ist frei, für Spenden ist der Verein dankbar.

Abby Gilad ist eine jüdische Sängerin und Erzieherin. Sie stammt aus einer traditionellen, orthodoxen Familie, hat aber später zu ihrem eigenen Verständnis des Judentums gefunden. Aufgewachsen ist sie sowohl in Kalifornien als auch in Jerusalem.

In Los Angeles hat Abby Gilad zehn Jahre an einer jüdischen Schule als Lehrerin für hebräische Musik unterrichtet. Für den Temple Israel, die jüdische Gemeinde in Hollywood, hat sie acht Jahre lang an den hohen Feiertagen als Kantorin gesungen und wurde in der Region Los Angeles auch von vielen anderen Synagogen verpflichtet. red

