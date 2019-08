Hegenbarth im Ausschuss

Bensheim.Die CDU-Fraktion bedauert nach eigenem Bekunden das Aus für das Festival Vogel der Nacht. „Für das kulturelle Angebot in Bensheim und für die Region bedeutet dies einen sehr großen Verlust“, meint Fraktionschef Markus Woißyk.

Die CDU-Stadtverordnete und Vorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses Sibylle Becker schlug vor, Veranstalter Harry Hegenbarth in den Fachausschuss am Mittwoch (28.) einzuladen. „Wir wollen persönlich mit ihm über die Inhalte zu seiner Entscheidung und über die Möglichkeiten für eine eventuelle Fortsetzung sprechen“, so die Vorsitzende.

„Im persönlichen Gespräch könnte der Beginn einer möglichen Rettung der tollen Veranstaltung denkbar sein“, unterstützt Stadtverordneter Henning Ameis den Vorschlag. Nur durch großes Engagement aller Beteiligten und neuer Sponsoren könne so ein tolles Open Air in Bensheim dauerhaft gesichert werden. Gerade das Angebot für Kinder und Jugendliche sei sehr schön und stark frequentier. „Es wäre wichtig, ein solches Angebot für junge Familien dauerhaft zu erhalten“, so Ameis.

Für die CDU-Fraktion macht er aber auch deutlich, dass nicht nur die Stadt Bensheim einen Beitrag leisten könne. Hier seien alle gefordert. Aus dem Fachausschuss wird den Kollegen der CDU-Fraktion im Anschluss der Beratung über die Inhalte berichtet.

Harry Hegenbarth hatte, wie ausführlich berichtet, aus finanziellen Gründen die Reißleine gezogen und angekündigt, dass auf die 15. Auflage nach heutigem Stand keine weitere folgen wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.08.2019