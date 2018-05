Anzeige

Bensheim. Ideen? Die gehen Harry Hegenbarth und seinem Team so schnell nicht aus. Als eindrucksvoller Beleg dient seine sommerliche Festivalreihe, die er in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut hat. Mit viel Live-Musik, einem unterhaltsamen Kinderprogramm und dem Talent, aus den Spielstätten mit Illuminationen und einem Händchen für Details kleine Wohlfühloasen zu machen, hat er Publikumsmagnete kreiert - wenn das Wetter mitspielt.

In diesem Jahr gibt es wieder das bekannte Paket plus einen Neuzugang. Erstmals werden die Showmaker in Heppenheim aktiv. Auf der Freilichtbühne veranstalten sie vom 5. bis 8. Juli das „Maiberg Open Air Festival“ mit einem „kunterbunten Programm“ aus Musik, Kinderbelustigung und Feuershows. Womöglich kommt auch noch eine Runde WM-Gucken auf einer großen LED-Leinwand dazu, weil an diesen Tagen das Viertelfinale in Russland ausgetragen wird. Gesichert ist die Live-Übertragung aber noch nicht. dr

Ausführlicher Bericht in der Freitagausgabe