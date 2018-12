Heike rockt Castingshow in Berlin

Bensheim.Heike hat das Ding gerockt! Will heißen, die Chefin vom Varieté Pegasus hat bei „The Voice Senior“, der neuen Castingshow für Ü 60-Gesangstalente auf SAT 1, mit dem Song „Will you still love me tomorrow“ von Amy Winehouse einen klasse Auftritt hingelegt und es dabei mega-spannend gemacht. Fast, aber eben nur fast, wäre die leidenschaftliche Musikerin bei der sogenannten „Blind Audition“ gescheitert und hätte samt ihrem Begleittross nach Hause fahren können. Denn auch die Konkurrenz war bärenstark.

In letzter Sekunde hat sich der Wind dann noch zugunsten von Heike Grammbitter gedreht, weil die 63-Jährige einfach nicht zu singen aufgehört hat. Sie hielt den letzten Ton solange, bis Mark Forster und The Boss Hoss den berühmten roten Knopf drückten und auf ihren Drehstühlen rotierten. Geschafft! Aufgeben ist einfach nicht das Ding der Powerfrau. Der Jubel ihrer Crew hinter den Kulissen war dementsprechend riesengroß – und laut.

„Ich singe solange, bis ich platze“, war die erste Reaktion einer strahlenden Grammbitter nach ihrem ersten Etappensieg. Von Lampenfieber keine Spur. Auch nicht, als ihr Sasha ein Küsschen auf die Wange drückte.

Profis waren sprachlos

Selbst die Frontmänner von The Boss Hoss und Mark Forster zeigten sich ziemlich sprachlos über ihre Ausdauer „ohne einmal Luft zu holen.“ Von allen Seiten hagelte es Komplimente für die Kämpfernatur und die „mega junge Stimme“ der Sängerin, die am Sonntag (30.) im Team von The Boss Hoss um den Einzug ins Finale kämpfen wird.

Vor ihrem ersten Auftritt auf der Berliner Showbühne von „The Voice Senior“ gab es einen kurzen Einspieler, der Heike Grammbitter auf der Terrasse des Herrenhauses im Fürstenlager zeigte. Am Freitag (28.) geht die Castingshow mit weiteren Gesangstalenten, die die 60 bereits hinter sich gelassen haben, weiter.

Grammbitter wird dann am Sonntag (30.) um 20.15 Uhr live zu hören sein. Das große Finale mit der Live-Entscheidung des TV-Publikums findet am 4. Januar statt. gs

