Heiligabend auf dem Parkdeck

Bensheim.Besondere Situationen brauchen besondere Ideen. Um mit dem nötigen Abstand in Gemeinschaft Weihnachtslieder zu singen, was im Kirchengebäude derzeit nicht möglich ist, lädt die Kirchengemeinde Sankt Georg an Heiligabend um 15, 16.30 und 18 Uhr zu 30-minütigen Gottesdiensten auf das obere, geschmückte Parkdeck der Parkhauses Platanenallee, vor die illuminierte Kirche ein, bei ungünstiger Witterung auf das vorletzte, überdachte Parkdeck. Sitzgelegenheiten sind nur wenige vorhanden.

Krippenspiel und Kurzpredigt

Unter der Überschrift „Musikalischer Weihnachtssegen“ beinhalten die Gottesdienste ein kleines Krippenspiel, Kurzpredigt, Liedersingen mit Trompetenbegleitung und Segen. Aufgrund der Abstandsregeln ist die Teilnahmezahl begrenzt. Es empfiehlt sich eine baldige Anmeldung über das Pfarrbüro Sankt Georg (06251/175160, Mail info@st-georg-bensheim.de). Etliche Anmeldungen liegen bereits vor.

Am 1. und am 2. Weihnachtsfeiertag werden in Sankt Georg um 9 Uhr und um 11 Uhr Heilige Messen gefeiert, an Silvester um 16 Uhr der Jahresschlussgottesdienst und am Neujahrstag um 17 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst. Auch zu diesen Gottesdiensten ist eine Anmeldung erforderlich. red

